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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

منذ ساعة واحدة
ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وطنا اليوم: ارتفعت أسعار الذهب، في تداولات اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض طفيف للدولار، وعوائد السندات.

وبحسب وكالة يلومبيرغ الإقتصادية، صعد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.5 بالمئة، إلى مستوى 1902.50 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة، ليبلغ مستوى 1932.30 دولار للأوقية.

بالمقابل، ارتفعت أسعار الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.3 بالمئة، لتبلغ 23.24 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة، إلى مستوى 920 دولارا، مثلما زاد سعر البلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة، ليصل إلى 1264.14 دولار.


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