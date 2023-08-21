أمنية توقع اتفاقية شراكة مع قسم المسؤولية المجتمعية لمجموعة عزت مرجي

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية عن انضمامها ومشاركتها في المبادرة الرائدة التي أطلقتها مجموعة عزت مرجي تحت اسم “المسؤولية المجتمعية للصريح”، والتي ستقوم بموجبها الشركة بإعادة تأهيل وترميم ساحةمدرسة الصريح الأساسية للبنين.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعتها عن شركة أمنية رئيس الاتصال المؤسسي والتسويقي وجيهة الحسيني، وعن مجموعة عزت مرجي رئيسها التنفيذي باسل مرجي، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وتعكس هذه المبادرة الفريدة من نوعها، عمق وقوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج ومشاريع تساهم في تعزيز وتطوير المجتمعات الريفية، حيث تجمع المبادرة كل من؛ مؤسسة ولي العهد، ووزارة السياحة، ووزارة الزراعة، ووزارة الشباب، وبرايس ووتر هاوس كوبرزPWC، ومجموعة نقل، وهارلي ديڨيدسون، وماكدونالدز، وبلدية إربد، وغيرها من المؤسسات و الشركات المحلية الراغبة في دعم هذه المبادرة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل شركة أمنية على وضع بصمتها في منطقة الصريح من خلال إعادة تأهيل ساحات وملاعب مدرسة الصريح الأساسيةللبنين، وذلك ضمن مبادرة “فرصة “التي أطلقتها الشركة قبيل نهاية العام 2021 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبكلفة تتجاوز مليون دينار أردني لإعادة تأهيل وترميم ساحات وملاعب رياضية في عدد من المدارس الحكومية في كافة محافظات المملكة بهدف إيجاد بيئة تعليمية تحفيزية وآمنة للطلاب، وذلك في اطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تركز على الاستثمار ودعم القطاع التعليمي.

في المقابل، ستقوم مجموعة عزت مرجي بتفعيل الملعب من خلال أنشطة رياضية (بطولة كرة القدم و سلة) وذلك بمشاركة فريق أمنية، وتدريب طلاب المدرسة من قبل 25 من رواد الأعمال على موضوعات وقضايا تتعلق بالأمور الرياضية، خصوصاً وأن الملعب سيتم استخدامه من المجتمع المحلي بكفاءة ووسيستدام بأيدي شباب الصريح.

وفي تعليق لها على هذه الشراكة، أعربترئيس الاتصال المؤسسي والتسويقي لشركة أمنية، وجيهة الحسيني عن فخرها واعتزازها بانضمام شركة أمنية ومشاركتها في هذه المبادرةبقيادة مجموعة عزت مرجي، خاصة وأنها تجسد استراتيجية الشركة للمسؤولية الإجتماعيةفي تعزيز المعايير المعيشية للمجتمعات الريفية وتحسين حياة الأفراد في هذه المناطق.

وشددت الحسيني على إيمان شركة أمنية الكبير بأن التعاون والشراكة بين القطاعين والعام والخاص هو المفتاح لتحقيق تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع، لافتةً إلى أن شركة أمنية تعد من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الإجتماعية ولها إنجازات وبصمات واضحة في المجتمع الأردني، خاصة وأن مبادراتها العديدة والمتنوعة تدعم قطاعات حيوية ولها تأثير إيجابي طويل مثل مبادرة فرصة التي لها انعكاسات إيجابية على التحصيل التعليمي لطلبة المدارس المستفيدة من هذه المبادرة على صحتهم النفسية والبدنية والعقلية، وعلى أدائهمالمعرفي والسلوكي وغيرها من الإيجابيات.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لمجموعة عزت مرجي، باسل مرجي المشاركة النوعية لشركة أمنية في هذه المبادرة، وقال “نثمن عالياً انضمام شركة أمنية لمبادرة “المسؤولية المجتمعية للصريح”، ونعتبر هذه المشاركة أساسية لنجاح هذا المشروع الطموح. إن تعاوننا يعكس التزامنا المشترك بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس في المناطق والمجتمعات الريفية والأقل حظاً”.

وأضافت السيدة لينا حوراني، مدير قسم المسؤولية المجتمعية لمجموعة عزت مرجي، أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة بدورها الاجتماعي ومسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. وقالت: “نحن ملتزمون بتحقيق تأثير إيجابي حقيقي من خلال مشاريعنا الاجتماعية، وتطوير منطقة الصريح ، وتحسين جودة حياة الأفراد فيها يعد من أهم أهدافنا. إن تفعيل الملعب وإشراك الشباب في أنشطة رياضية وتدريبات تعزز مهاراتهم وتعلمهم القيم والأخلاقيات التي تأتي مع ممارسة الرياضة، هو جزء أساسي من رؤيتنا”.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق تغيير إيجابي في حياة السكان وتطوير المنطقة وتعزيز فرص العمل والخدمات المتاحة،ومن المؤمل أن تكون لهذه المبادرة تأثير كبير في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمجتمع المحليفي الصريح.

وتعكس هذا المشاركة جهود الافراد والمؤسسات في تنفيذ مشروع وطني مستدام، حيث يهدف لحشد جهود الشركات والمؤسسات الوطنية والجمعيات والهيئات لتبني مشاريع مستدامة داخل المنطقة الأقل حظاً كلٌ بحسب برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بهم، وذلك من أجل دعم التعليم وبناء المهارات تطوير مهارات الشباب، التمكين الإقتصادي والإجتماعي والصحي.