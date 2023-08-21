بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

عماد عودات يكتب: مشاهدات أردنية

منذ ساعة واحدة
عماد عودات يكتب: مشاهدات أردنية

وطنا اليوم: مشاهدات من حصول الأخت نجاح بني خالد من بلدة سحم على المرتبة الأولى على مستوى المملكة بالتوجيهي لهذا العام:
-واضح جدا الوازع الديني القوي عند هذه الأسرة الأردنية الكريمة
-الأخت الكريمة ردت الفضل الى مساعدة أسرتها ممثلة بالزوج الكريم وجميع أطفالها ولم تدعي النجاح لنفسها فقط فالنجاح بهذه الحالة كان للأسرة
-لم تلتفت لكلام المحبطين وأصرت على اكمال الدراسة والتفوق بها
-لم تترك الأعمال المنزلية أو تهملها بحجة التفرغ للدراسة
-بالرغم من حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة الا انها تنوي دراسة الشريعة الاسلامية مما يثبت بأن هذا التخصص مرغوب جدا حتى من المتفوقين علميا
-دور الزوج الهام في النهوض بالاسرة ودعم المرأة مما يثبت بأن كل وراء زوجة عظيمة زوج عظيم
-هذه الأسرة الكريمة نموذج رائع للأسرة الأردنية المكافحة التي يمكن أن تذلل كل التحديات والصعاب للوصول الى الأهداف على الرغم من شح الامكانيات
-من لديه طموح لا بد وأن يحققه مع المثابرة والاجتهاد والتوكل على الله عزوجل
كل الاحترام لهذه الأسرة الأردنية ونتمنى أن يحفظ الله عزوجل جميع أفرادها وأن يوفق جميع أبناءنا الطلاب مع بدء عامهم الدراسي الجديد.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:31

اشتداد درجات الحرارة يكشف عدم جاهزية تكييف الحافلات

10:04

القوات المسلحة: بدء التقدم لطلبات المكرمة الملكية

09:57

إقبال غير مسبوق على تعلم اللغة الروسية في مصر

09:53

السماعين تُشهر روايتها القصيرة “تفوحُ نارديناً”

09:47

وفاة طفلة دهسا على طريق الأزرق

09:37

وفيات الاثنين 21-8-2023

09:33

وزارة التعليم العالي تحذر طلبة الثانوية الأجنبية

09:27

النقل: أكثر من 1.9 مليون مركبة عاملة في الأردن

09:23

“البطاينة” يرعى المؤتمر الأول للشباب الأردني المغترب حول العالم.. “صور”  

09:19

صدور 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس تموز الماضي

09:13

قرار رسمي لعدم تكدس سيارات المغتربين الأردنيين على حدود العمري

09:08

نقابة الأطباء تكشف الحد الأدنى للأجور في اللائحة الجديدة

وفيات
وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023