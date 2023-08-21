عماد عودات يكتب: مشاهدات أردنية

وطنا اليوم: مشاهدات من حصول الأخت نجاح بني خالد من بلدة سحم على المرتبة الأولى على مستوى المملكة بالتوجيهي لهذا العام:

-واضح جدا الوازع الديني القوي عند هذه الأسرة الأردنية الكريمة

-الأخت الكريمة ردت الفضل الى مساعدة أسرتها ممثلة بالزوج الكريم وجميع أطفالها ولم تدعي النجاح لنفسها فقط فالنجاح بهذه الحالة كان للأسرة

-لم تلتفت لكلام المحبطين وأصرت على اكمال الدراسة والتفوق بها

-لم تترك الأعمال المنزلية أو تهملها بحجة التفرغ للدراسة

-بالرغم من حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة الا انها تنوي دراسة الشريعة الاسلامية مما يثبت بأن هذا التخصص مرغوب جدا حتى من المتفوقين علميا

-دور الزوج الهام في النهوض بالاسرة ودعم المرأة مما يثبت بأن كل وراء زوجة عظيمة زوج عظيم

-هذه الأسرة الكريمة نموذج رائع للأسرة الأردنية المكافحة التي يمكن أن تذلل كل التحديات والصعاب للوصول الى الأهداف على الرغم من شح الامكانيات

-من لديه طموح لا بد وأن يحققه مع المثابرة والاجتهاد والتوكل على الله عزوجل

كل الاحترام لهذه الأسرة الأردنية ونتمنى أن يحفظ الله عزوجل جميع أفرادها وأن يوفق جميع أبناءنا الطلاب مع بدء عامهم الدراسي الجديد.