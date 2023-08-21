قرار رسمي لعدم تكدس سيارات المغتربين الأردنيين على حدود العمري

وطنا اليوم:عممت دائرة الجمارك الأردنية، على مديرية حدود العمري، مع المملكة العربية السعودية، بالسماح بنقل سيارات المغتربين الأردنيين عبر “الرأس القاطر”.

ووفق التعميم ، فإن هيئة تنظيم قطاع النقل البري، طلبت استثناء الرأس القاطر (ناقلة سيارات) من نمط التشغيل لغايات التحميل من داخل الأردن والتوجه عبر مركز حدود العمري، إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج.

ويسري التعميم حتى تاريخ 23 آب الحالي.

ووفق الجمارك، فإن القرار يأتي لوجود عدد كبير من السيارات السياحية داخل الأردن (سيارات المغتربين) ولغايات تنظيمية من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ولغايات عدم تكدس هذه السيارات داخل الأردن