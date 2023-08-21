بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الزعبي: الاطباء الذين يعتمدون على مرضى التأمين سيضطرون إلى إقفال عياداتهم

منذ 4 ثواني
الزعبي: الاطباء الذين يعتمدون على مرضى التأمين سيضطرون إلى إقفال عياداتهم

 

وطنا اليوم –  أكدّ نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، أنّ الأطباء الذين يعتمدون على على مرضى التأمين سيضطرون إلى إقفال عياداتهم في الأردن بحال عدم التزام شركات التأمين في اللائحة الجديدة.
وقال الزعبي خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة” الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إنّ القرار الذي صدر عنها بخصوص وقف المعالجات من خلال شركات التأمين اعتبارأً من 2 أيلول القادم لم يكن مفاجئاً وجاء بعد إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة بفترة 3 أشهر..
وبين أنّ النقابة وبناء على إقرار لائحة الأجور خاطبت البنك المركزي، واتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات ولم يكن هناك أي استجابة سوى من قبل جمعية التأمينات لمناقشة الصندوق التعاوني المقرر منذ عام 2018 بدون أنّ تلتزم شركات التأمين فيه رغم أنه موشح بالإرادة الملكية السامية.
وأشار الزعبي إلى أن لائحة الأجور أعدت عام 2021 ونوقشت وأقرت بعد مراجعة جيدة خلال عامين، حيث باتت تتضمن جميع الإجراءات والعمليات الجرائحية والطبية التي لم تكن موجودة سابقاً مشيراً إلى أن ما نسبته 40% من الإجراءات الطبية الموجودة في اللائحة الجديدة غير مذكورة في اللائحة القديمة.
وتابع أنّ تراكم التضخم في الأردن يصل 90% حيث الطبيب بحاجة إلى سكرتارية و وكهرباء ومياه وأجور عيادات وذلك منذ آخر لائحة معمول بها مقررة عام 2008.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:53

سترات بمراوح وأنابيب مثلجة تنعش اليابانيين في ظل موجات الحر

06:49

هذا ما طلبه الامن العام من اهالي طلبة المدارس

06:46

الطقس اليوم وغدا هل تنتهي الموجة الحارة قريبا؟

06:42

الأطباء والشركات : من يدفع الثمن؟

23:09

تربية العمل الإسلامي”: ضرورة نشر البيانات التفصيلية لنتائج الثانوية العامة لكشف مدى جودة التعليم و تقييم أداء الوزارة ومنظومتها التعليمية

21:59

تعيين الكابتن فهد الجلاد مدربا جديدا لنادي سحاب

20:57

انقلاب حاد ومفاجئ على الطقس في اوروبا .. ما تأثيره على بلاد الشام

20:41

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

20:26

والدة نيمار تجتاح التواصل الاجتماعي بالبرقع

20:18

ترقب لاجتماع حكومي نيابي لمناقشة قرار الأطباء حول التأمين

20:04

جيل جديد من المدمنين.. تعرف على خطورة السجائر الإلكترونية

20:00

40 ألف طن استيراد الأردن من كافة انواع الأسماك

وفيات
وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة الله