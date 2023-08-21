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هذا ما طلبه الامن العام من اهالي طلبة المدارس

منذ 4 ثواني
هذا ما طلبه الامن العام من اهالي طلبة المدارس

 

وطنا اليوم – بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وحرصاً على سلامة الطلبة، نفذت مديرية الأمن العام من خلال مختلف وحداتها وتشكيلاتها جهوداً توعوية أمنية ومرورية، ونشاطات مجتمعية استهدفت المدارس للترحيب بعودة الطلبة وتوعيتهم في مختلف جوانب السلامة العامة.
ووفق بيان صادر عن المديرية اشتملت الحملة، التي نفذتها الإدارات المرورية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، على إرشادات وتوجيهات تتناول الجوانب المرورية، مثل قواعد المرور الآمن والقواعد السليمة للركوب و الخروج من الحافلات والمركبات بشكل يجنبهم التعرض للحوادث المرورية.
ودعت مديرية الأمن العام ذوي الطلبة والقائمين على نقل الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى ضرورة العمل على توعية الطلبة بأهمية اتباع السلوكيات السليمة والآمنة خلال ذهابهم إلى مدارسهم، سواءً مشياً على الأقدام أو بالمركبات، وعدم الاستهتار أو الركون إلى العادات الخاطئة والتي قد تشكل خطراً على سلامة الطلبة خاصة في المراحل الأساسية.
من جهتها، أشارت مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة اتباع سبل الوقاية وإجراءات السلامة العامة، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والمتمثل بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال وقت الذروة والإكثار من شرب السوائل، وضرورة الإشراف على دخول وخروج الطلبة من الغرف الصفية وعدم التدافع.
وتمنت مديرية الأمن العام لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي الجديد، بعيداً عن الحوادث.

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