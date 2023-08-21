الطقس اليوم وغدا هل تنتهي الموجة الحارة قريبا؟

وطنا اليوم -لاثنين نهاراً: الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات:

– خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة.

– احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

– عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.

– عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

– عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

الثــلاثاء نهاراً: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح الاجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة و عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة و عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.