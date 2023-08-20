بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الساكت : نفتقد للفكر السياسي و رمضان يرد على سؤال من يتحكم في الريموت في البلاد

منذ 7 دقائق
الساكت : نفتقد للفكر السياسي و رمضان يرد على سؤال من يتحكم في الريموت في البلاد

وطنا اليوم – أختتم البرنامج الثقافي في مهرجان الفحيص 31 مساء السبت بندوة سياسية تابعتها وطنا اليوم حول  “المشهد السياسي العام”، و شارك بها وزير الداخلية السابق، مازن الساكت، والعين خالد رمضان.

وفي الندوة حذرا الساكت ورمضان من الواقع السياسي القادم والذي سينعكس على الأردن وفلسطين والعالم العربي، بسبب صراع المصالح الأجنبية.

وقال الساكت، ان تغيرات حدثت في العالم، أثرت علينا مثل العولمة بعد سقوط الأنظمة الشمولية، واضاف: “غياب الحركة السياسية الديمقراطية، ترك انتفاضة الشباب للإسلام السياسي التكفيري والمخططات الامبريالية، حيث سقطت ودمرت دول، بسبب افتقادها للشخصيات التي تحافظ عليها”.

وأكد الساكت اننا نفتقد للفكر السياسي الواضح، مؤكداً ان الديمقراطية تطور حضاري واقتصادي وليس مجتمعاً جهوياً”.

وتساءل الساكت عن غياب المؤسسات التي تعنى بتعزيز النهج الديمقراطي، وتغييب روافع مهمة في حياتنا مثل الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك ولم يتم الاعتماد عليها ولا قراءتها بشكل علمي وعملي من قبل اي مراكز الابحاث، او المؤسسات المعنية بتجذير الديمقراطية في البلاد.

وقال الساكت ان قضتيتي البطالة والفقر والان المديونية العالية هما سبب تعثر كل المشروعات السياسية في البلاد، فكيف تصنع أحزابا في مجتمع معظم شبابه متعطل عن العمل، وأسره فقيرة.

وأكد خالد رمضان، على أهمية الشباب وتمكينهم من المساهمة في الحياة السياسية، وعلى دور المرأة في حياتنا الحزبية والسياسية.

وحذر رمضان من غياب أي حلول سياسية في المدى القريب لما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ووصف رمضان الحكومة الإسرائيلية بالفاشية، التي تعتبر كل فلسطيني عدوا لها.

وارتفع صوت رمضان عاليا عندما تحدث في رد على سؤال من يتحكم في الريموت في البلاد، وقال أن الشعب هم الذي يفترض ان يتحكم في الريموت، وأن لا يسمح بتمرير أي افكار غير ديمقراطية وغير وطنية.

وفي نهاية الندوة كرم الوزير السابق صديق مهرجان الفحيص مالك حداد الضيفين الساكت ورمضان بدرع المهرجان وهدية رمزية من عائلة المرحوم خالد منيزل. كما كرمت اللجنة الثقافية عضو اللجنة الزميل اسامة الرنتيسي على دوره وجهوده في إنجاز البرنامج الثقافي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:23

مواطنون ينفذون وقفة احتجاجية جراء انقطاع المياه عن منازلهم في وادي موسى

19:16

العثور على جثة فتاة اسفل جسر عبدون

19:11

الأعيان يعقد جلسته الأخيرة من الدورة الاستثنائية الحالية الثلاثاء

18:57

الأمن العام: تنفيذ نشاطات توعوية بالتزامن مع عودة الطلبة إلى مدارسهم

18:10

شركة حديد تنهي خدمات نصف العاملين بسبب أزمة مالية بها في الموقر

18:06

نقابة الأطباء VS إتحاد شركات التأمين.. صراع مستمر

18:00

موسى الصبيحي يكتب: هل الملوخية أهم من حياة الإنسان؟!

17:56

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة: شركات التأمين رفعت أسعارها على المؤَمنين صحيًا بنسبة 300% خلال الـ 15 سنة الماضية

17:51

تراجع ملحوظ في أداء بورصة عمان في النصف الأول من العام الحالي

17:45

حزب إرادة يوجه الشكر للدكتورة نجوى قبيلات بعد إحالتها للتقاعد

17:37

وزير الأشغال يؤكد أهمية تشخيص مشاكل وتحديات قطاع الإنشاءات

17:35

نادي سحاب توافق على استقالة المدير الفني أمجد أبو طعيمة

وفيات
وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة الله