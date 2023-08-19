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الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات: قيمة المشروعات الجديدة خلال ال5 سنوات القادمة ما يزيد عن 1.6 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات: قيمة المشروعات الجديدة خلال ال5 سنوات القادمة ما يزيد عن 1.6 مليار دولار

وطنا اليوم: قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد في المؤتمر الاقتصادي، إن شركة الفوسفات الأردنية تعد صفحة مهمة في المملكة، وإحدى الشركات المتميزة في قطاع التعدين على المستوى الوطني، والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأكد خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته اليوم السبت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع بالتعاون مع جامعة البتراء أن الشركة تساهم في التنمية الوطنية المستدامة من خلال زيادة صادراتها من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وتحفيز بيئة الأعمال، ودعم المجتمع المحلي.

تسعى مناجم الفوسفات إلى تنويع منتجاتها وتعزيز الصناعات التحويلية، والأسمدة الفوسفاتية ومادة فلوريد الألومينيوم، وبناء الشراكات الاستراتيجية والمحلية والعالمية، وفتح أسواق جديدة للاستثمار بما حققته من نجاحات خلال السنوات الماضية، والمبيعات والأرباح وتحويلها إلى فرص واعدة، ورؤية التحفيز الاقتصادي.

وأوضح أنه قد بلغت قيمة المشروعات التي ستعمل عليها الشركة خلال السنوات الخمس القادمة ما يزيد عن 1.6 مليار دولار، تتركز في مشروعات إنتاج حامض الفوسفوري، وتحلية مياه البحر لتغطية احتياجات المجمع الصناعي في العقبة والشركات الحديثة، وإعادة تدوير غسيل الفوسفات وغيرها من المشروعات الأخرى، وأبرزها إنتاج حامض الفوسفوري النقي، الذي سيفتح الأبواب.


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