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المؤسسة التعاونية تختتم أعمال ورشة تدريبية بعنوان “تعزيز مهارات المرشد التعاوني”

منذ 3 ثواني
المؤسسة التعاونية تختتم أعمال ورشة تدريبية بعنوان “تعزيز مهارات المرشد التعاوني”

وطنا اليوم: اختتمت المؤسسة التعاونية اليوم الخميس، أعمال ورشة تدريبية بعنوان “تعزيز مهارات المرشد التعاوني”، التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع شركة فال لخدمات الاستشارات الإدارية “أدفانس كونسلتنج”، لعدد من موظفي الإرشاد في مديريات التعاون بمختلف محافظات المملكة.

وقال مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشبلي، إن تعزيز قدرات ومهارات المشاركين في هذه الورشة يصب في خدمة القطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية، مشيراً إلى اهتمام المؤسسة في العمل على تطوير قدرات كوادرها إضافة إلى الأعضاء التعاونيين؛ انسجاماً مع مخرجات استراتيجيتها الوطنية للحركة التعاونية.

وأشاد الشلبي بدور شركة “أدفانس كونسلتنج” التي تُعنى بمجالات التدريب التعاوني والزراعي، ضمن أنشطتها وبدعم من الحكومة الهولندية.

من جهتها، أشارت المدير الإقليمي لشركة “أدفانس كونسلتنج” المهندسة لمياء الدباس إلى أهمية الإرشاد التعاوني في توجيه أعضاء التعاونيات، وتقديم النصح والمساعدة لهم، مؤكدة أهمية تطوير قدرات المرشدين التعاونيين.

وقدم مدربون من المؤسسة والشركة في الورشة التي شارك فيها 20 موظفاً، محاضرات حول تعزيز مهارات المرشد التعاوني وبناء شخصيته، والتعريف بآليات المساءلة المجتمعية، والإطار القانوني لاجتماع الهيئات العمومية، ومهام ووظائف المرشد التعاوني وخطة المتابعة.


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