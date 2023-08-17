وطنا اليوم – وجه الدكتور سليم احمد حسن رسالة الى معالي وزير التربية والتعليم العالي الأكـرم جاء فيها :

تحيــة تقـدير واحـترام

يُـشهد لمعاليكم أن قراركم بعدم فتح القبول في برنامج الموازي قبل ظهور قائمة القبول الموحـد ، قد لاقى ارتياحا قبولا لدى أولياء أمور الطلبة، وكان خطوة بتصحيح مسار خاطئ، وباتجاه صحيح.

هناك أمر أكثر أهمية وأكثر جرأة وأنت له:

ــ الطلبة الأردنيون الذين يدرسـون في المدارس الأردنية.

المنهاج الأردني أو البرامج الأجنبية IB SAT IGCSE

لماذا يتم التفريق بينهم في القبول الموحـد، فالمنهاج الأردني

فيه مفتوح، ولمجموع تلك البرامج نسبة ضئيلة لا تتجاوز بالعادة خمسة بالمائة؟ ألا ترى يا معالي الوزير أن ذلك يولِّـد الحقد والبغضاء بين الطلبة، ويفرِّقُ ولا يجمع ويظلم ولا يعـدل.

ــ وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، فالجميع يعرف، أن ترتيب

البرامج في القوة والمستوى كالآتي: IG SAT IB ولهم

مجموعين خمسة بالمائة، والسؤال ما دامت هذه البرامج لا

تتسـاوى بالمستوى لماذا تجمع بنسبة القبول، فيكون هناك

تفريق آخر بين هؤلاء وحقـد وحسد.

الأمـل بك كبير، والثقة أكبر، إنها خطـوات لتصحيح المسار التعليمي الذي تقومون به، وفقكم الله ورعاكم.

وتفضلوا بقبـول الاحـترام

سـليم أحمـد حسن 0796779546