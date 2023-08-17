القيسي : خطوات عملية لجعل معان منطقة جاذبة سياحيا

وطنا اليوم:تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، يرافقه فريق من الوزارة، سوق معان التراثي، لبدء خطوات عملية لإعادة تأهيله وربطه بمحيطه وتفعيل البعد السياحي وجعله وباقي مدينة معان منطقة جاذبة سياحيا.

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن محافظة معان تتمتع بهوية ثقافية وإرث تاريخي وحضاري كبير، ويمثل سوق معان التراثي معلما مهما في ربط الماضي العريق والهوية الثقافية الفريدة التي تربط المجتمع المعاني مع تاريخه وحاضره.

ويأتي هذا الجهد من خلال سياسات الوزارة الاستراتيجية فيما يتعلق بتجويد المنتج السياحي في كل المحافظات وجعلها مناطق جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، وكسر النمط وتقديم المحافظات بشكل جديد سياحيا، مما سيكون له الأثر الكبير على المجتمع المحلي اقتصاديا.

كما تأتي زيارة الوزير القيسي كجزء من حملة التطوير السياحية بكل أبعادها بالتعاون مع الشركاء المحلين في القطاعين العام والخاص.

ورافق الوزير القيسي خلال جولته في معان، رئيس بلدية معان الكبرى ياسين صلاح، مدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، والمستشار هشام العبادي، ومساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس أيمن ابو خروب، ومدير سياحة محافظة معان حمزة كريشان، ومدير أثار محافظة معان عبد الله الرواشدة