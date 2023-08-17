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منع فيلم باربي في الكويت ورحلته العربية قد تتوقف في لبنان

منذ ساعة واحدة
منع فيلم باربي في الكويت ورحلته العربية قد تتوقف في لبنان

 

وطنا اليوم  –  موجة “باربي” الوردية التي تضرب العالم، لن تصل إلى الكويت ولبنان. إذ منعت الكويت عرض فيلم المخرجة الأمريكية غريتا غيرويغ لأنه “يروّج لأفكار دخيلة على المجتمع”، فيما طلب وزير الثقافة اللبناني من السلطات الرقابية، حظر الفيلم، لأنه “يتعارض مع القيم الأخلاقية”.

وقال الوزير اللبناني محمد وسام المرتضى، إن الفيلم يروّج للمثلية والعبور الجنسي، “ويُسوّق فكرة بشعة مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة”.

ووجه الوزير طلباً إلى الأمن العام اللبناني، وهو الجهة المخولة الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية المعدّة للعرض في لبنان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفيلم.

وبانتظار صدور قرار رسمي عن الأمن العام حول منع الفيلم أو عرضه، لا تزال سلسلة سينما “فوكس” المقرر أن تعرض العمل في صالاتها، تنشر الإعلان الترويجي له على موقعها على الإنترنت، وتشير إلى أن موعد طرحه المفترض سيكون يوم 31 آب/أغسطس الحالي.


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