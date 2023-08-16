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الأمن العام: توقيف ( 14) شخص من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبطت (11 ) سلاحاً

منذ دقيقتين
الأمن العام: توقيف ( 14) شخص من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبطت (11 ) سلاحاً

– الأمن العام: ( 2059) مركبة مخالفة وأجراءات مشددة بحق هذه المركبات وسائقيها.

– الأمن العام: لن نتهاون ومستمرون بالإجراءات الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية الأسبوع

وطنا اليوم – أعلنت مديرية الأمن العام انها ستتخذ اجراءات مشددة بحق مركبات تم مخالفتها وضبطها مساء اليوم بعد ظهور نتائج الثانوية العامة.

وقالت المديرية أنه ومن خلال رقابتها الدائمة، ومن خلال متابعة ما يردها من معلومات وبلاغات فقد تمكنت ولغاية السادسة من مساء اليوم توقيف (14) شخص من مرتكبي إطلاق العيارات النارية، وضبطت (11) سلاحاً.

وبينت أنه وبذات الفترة فإن كوادرها المرورية قامت بتحرير ( 2059) منها (651) مخالفة بسبب المسير على شكل مواكب معيقة للسير، و مخالفة (1342) مركبة عن خروج أجسام من المركبة، وعن مخالفة القيادة بصورة متهورة او إستعراضية تم مخالفة (66) مركبة.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية هذا الأسبوع، كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات.

 


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