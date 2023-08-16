المجالي : الملكية ستصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات نهاية العام الحالي

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي إن الشركة ستصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات نهاية العام الحالي والعودة إلى الربحية، وذلك بناء على المؤشرات الإيجابية هذا العام.

وبيّن المجالي أن الشركة في طور التوسع وتحديث أسطول الطائرات التابعة لها من 26 طائرة إلى 41 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة بدءا من نهاية العام الحالي وذلك بانضمام طائرتين جديدتين.

جاء حديث المجالي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الملكية الأردنية وجمعية وكلاء السياحة والسفر، الهادفة لاستقطاب مجموعات سياحية من خلال استخدام الملكية الأردنية بديلا لخطوط الطيران الأخرى سواء المنتظمة أو منخفضة التكلفة من خلال إعطاء أسعار خاصة لشركات السياحة الأجنبية من خلال وكيلها المحلي الأردني ولتخفيف الأعباء المالية على أعضاء الجمعية من خلال تسويقهم الأردن بالخارج، وتفعيل خصومات تصل إلى 50% من تذاكر سفر للمشاركين في معارض هيئة تنشيط السياحة بالخارج، وتقديم تسهيلات خاصة من خلال سفر أعضاء الجمعية المشاركين بالمعارض مع الهيئة من زيادة بالحقائب أو أفضلية لهم بالحجز، وخصومات أخرى للأعضاء المشاركين مع الهيئة في ورشات العمل التي تقوم بها الهيئة بالخارج تصل إلى 25%.

وانخفض حجم خسائر الملكية في النصف الأول من العام 2023 إلى 16 مليون دينار أردني، مقارنة مع 70 مليون دينار أردني للنصف الأول من عام 2022، وفق المجالي.

وبحسب المجالي ستنضم 3 طائرات العام المقبل في شهري آذار و أيار، وطائرات فئة “إيرباص” بدءا من شهر أيلول العام المقبل أيضا.

ومع تحديث الأسطول كشف المجالي عن زيادة وجهات السفر العالمية من 50 وجهة إلى 65 وجهة، مشيرا إلى أن عام 2024 وعام 2025 هي ذروة خروج الطائرات القديمة واستبدالها بجديدة