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Leaf a Mark .. مبادرة بنك القاهرة عمّان لزيادة المساحات الخضراء‎

منذ 3 ثواني
Leaf a Mark .. مبادرة بنك القاهرة عمّان لزيادة المساحات الخضراء‎

وطنا اليوم:يواصل بنك القاهرة عمان مبادرة leaf a mark التي اطلاقها البنك في العام 2019 وتقوم المبادرة على زيادة المساحات الخضراء في الاردن عن طريق زراعة الاشجار في مختلف المناطق و المحافظات في المملكة.
تعتمد المبادرة على زراعة اشجار مثمرة في اراضي تعود لعائلات تمتهن الزراعة مما يوفر لتلك العائلات دخلا اضافيا يساعد على توفير رزق مستدام وتامين حاجتهم من ثمار الاشجار المزروعة وتلك المبادرة تاتي ضمن روية بنك القاهرة عمان في التنمية المستدامة لتوفير الاحتياجات الذاتية للعائلات وزيادة الرقعة الخضراء في الاردن .
يشار الى ان اخر نشاط نظمته المبادرة زراعة 100 شجرة زيتون لعائلة زراعية في قرية نتل في منطقة الجيزة اختيرت تلك الاشجار بما يتناسب مع طبيعة المكان مما سيوفر لهم دخل مستدام اضافة الى الزيت البلدي و الزيتون على مدار العام .


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