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أورنج الأردن تزوّد جامعة الزيتونة بحلول لمراقبة باصات الجامعة

منذ ساعة واحدة
أورنج الأردن تزوّد جامعة الزيتونة بحلول لمراقبة باصات الجامعة

وطنا اليوم:تربط أورنج الأردن العديد من الشراكات مع قطاع الشركات والأعمال من أجل تعزيز الكفاءة والأداء، وقد أبرمت أورنج الأردن شراكة جديدة في هذا الإطار مع جامعة الزيتونة الأردنية، لتقوم الشركة بموجبها بتزويد أسطول باصات الطلبة بكاميرات مراقبة تعزيزاً للمنظومة الأمنية لديها وسير عمليات الحافلات.
وحول هذه الخطوة، أكد نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات لدى أورنج الأردن، المهندس سامي سميرات، على أهمية حلول الأمن المتكاملة التي تقدّمها أورنج في الارتقاء بعمليات الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات بما فيها تلك التعليمية والأكاديمية، لافتاً إلى الشراكات المتينة التي تربط الشركة بجامعات عدّة.
وأضاف سميرات: “إنّ جامعة الزيتونة الأردنية مؤسسة تعليمية على مستوى عالٍ ويسعدنا أن نسخّر أحد حلول أورنج للأعمال المتنوّعة والتي تلبي احتياجات مختلف القطاعات من أجل ضمان الأمن في باص الجامعة، بما ينعكس على تجربة الركّاب بما فيهم الطلاب، وذلك ضمن جهود الجامعة المتواصلة للتطوير”.
من جانبه، أعرب رئيس جامعة الزيتونة الأردنية، الأستاذ الدكتور محمد المجالي، عن سعادته بالتعاون مع أورنج الأردن التي تعدّ رائداً رقمياً بما تقدّمه من حلول تكنولوجية متطوّرة، بما فيها تلك التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأمن في المؤسسات، مؤكداً التزام جامعة الزيتونة الأردنية بالجودة والكفاءة التي تنعكس على تطوّر الجانب الأكاديمي والإداري والعملي بشكل كبير


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