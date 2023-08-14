مجموعة بسطامي وصاحب تطلق مبادرة المسؤولية الاجتماعية عين للقيادة الآمنة على الطرقات‎

وطنا اليوم:أطلقت مجموعة بسطامي وصاحب -الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي و BYD في الأردن- مبادرة “عين” للقيادة الآمنة على الطرقات، في إطار دور الشركات المهم في المسؤوليّة المجتمعيّة، الذي يعكس الالتزام الراسخ والمستمر لمجموعة بسطامي وصاحب تجاه المجتمع والأفراد في المملكة الأردنية الهاشمية.

تشكل حوادث الطرق تهديدًا خطيرًا على السلامة المرورية والصحة العامة. ووفقًا لمديرية الأمن العام في الأردن، فقد تم تسجيل 51,426 إصابة ناجمة عن حوادث الطرق، و3,129 حالة وفاة، وذلك ما بين عامي 2017 و 2021 فقط! كما تم إنفاق 1.561 مليون دينار أردني على هذه الحوادث. الأمر الذي يوضح مدى حجم الخسائر البشرية والتكاليف المادية والاقتصادية التي يواجهها وطننا اليوم.

من جانبه، صرح السيد رامي الصاحب رئيس هيئة مديري مجموعة بسطامي وصاحب: “نسعى من خلال مبادرة “عين” إلى إيجاد تشريعات تقلص عوامل الخطر الرئيسية (مثل القيادة تحت تأثيرالكحول، والسرعة غير القانونية، وعدم استخدام أحزمة الأمان ومقاعد الأطفال والخوذات لركابي الدراجات النارية)، إلى جانب تحسين معايير سلامة المركبات، وتدريب مهارات العاملين في مجال إدارة السير وجعل الطرق اكثر اماناً.

هذا وتمتاز مبادرة “عين” بكونها تضم خططًا إستراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتأمين حركة المرور الآمنة، ورفع مستوى الوعي المروري وخلق ثقافة سير ملائمة بين جميع شرائح المجتمع، وبالإضافة إلى الدعم المستدام للإدارات المرورية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية واللوجستية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح ورفع مستوى السلامة على الطرق في الأردن.

وفي سياق متصل, صرح المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب: نتطلع من خلال مبادرة “عين” إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوك سائقي السيارات من خلال تشجيعهم على الالتزام بممارسات القيادة الأمنة، إلى جانب التثقيف المجتمعي بقواعد السلامة عند استخدام الطرقات سواء كانوا مشاة أو أصحاب مركبات أو ركاب .وهو أمر يتماشى مع التزامنا المتواصل الذي نضعه على عاتقنا لخدمة مجتمعنا وأبنائه من كافة الفئات والشرائح ليس فقط من خلال ما نقدمه من منتجات في عالم السيارات، بل عبر المشاركة الفاعلة في معالجة القضايا المجتمعية الملحة وعلى رأسها الحد من الحوادث المروية، وإنقاذ الأرواح على طرقات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن تعاون استراتيجي بين مجموعة من شركات القطاع الخاص والعام، على رأسها إدارة الأمن العام، ووكالة شاركس التسويقية، وموقع 4 جيّد، ومجلة موتور962، ومنصة دووز للسيارات. إلى جانب مجموعة من الجهات الإعلامية الرائدة في المملكة، مثل: يقين اف ام، وعمان تي في، والوكيل الإخباري، وفن اف ام، روتانا اف ام، روتانا طرب.

كما ستعمل مجموعة بسطامي وصاحب وشركائهم في المبادرة على اشراك المتطوعين من خلال وضع بصمتهم في مبادرة “عين”، إذ يستطيع المحامون والمعالجون الفيزيائيون والعاملون في مجال الصحة النفسية وما إلى ذلك) في حالة تعرض شخص ما لحادث أو تعرضه للدهس بالاضافة الى التبرعات التي تهدف الى المساعدة في التكاليف المتعلقة في التعامل مع عواقب الحوادث في المستقبل القريب.