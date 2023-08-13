مالية النواب تحيل عطاءات لوزارة الاشغال الى الفساد

وطنا اليوم:أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأحد بإحالة عدد من ملفات وزارة الاشغال العامة والاسكان الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

وتضمنت الاحالات كل من : تنفيذ مينى المركز الاقليمي لتدريس العلوم وتكنولوجيا الفضاء لغوب اسيا ، مشروع طريق اربد الدائري المرحلة الاولى ، تمويل المنحة الخليجية ( العاصمة عمان )، توسعة مستشفى النديم الحكومي ، العطاء المركزي الخاص بتأهيل الطريق الصحراوي ، المبنى الجديد للاجهزة الادارية في مجاس الاعيان ، مشروع المركز الثقافي في العقبة ، مشروع مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في العقبة ، حسابات الوزارة .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بوزارة الاشغال العامة والاسكان وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الاشغال جمال قطيشات وعدد من مدراء الوزارة ، وأمين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومُدير التقارير في ديوان المُحاسبة فوزان الوريكات