كابيتال بنك ينظم يوماً طبياً مجانياً لموظفيه بالتعاون مع المختبرات الذكية سمارت لاب

وطنا اليوم:نظم كابيتال بنك، بالتعاون مع المختبرات الذكية “سمارت لاب”، في مقر البنك الرئيسي يوماً طبياً مجانياً لموظفيه، تم خلاله توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المجانية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة حياة الموظفين وتضمنت الخدمات المقدمة في هذا اليوم فحص صحة العيون من خلال مركز تلسكوب الطبي ، وفحص سكر الدم وقوة الدم السريع من خلال مختبرات سمارت لاب.

وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة والعافية، قدم مركز العلاج الطبيعي فحوصات لتقييم تبسط القدم والعامود الفقري، بهدف تشخيص وعلاج أي مشاكل تتعلق بالتوازن الجسدي والحركة، ولضمان التوازن الغذائي والوزن الصحي، وقدمت اخصائية التغذية فاتن مرعي اختبارات تحليل تكوين الجسم لقياس الوزن وتقديم الاستشارات التغذوية المتخصصة للموظفين.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الطبي ضمن سلسلة من المبادرات الدورية التي ينفذها كابيتال بنك بهدف تعزيز صحة الموظفين وتوفير بيئة عمل مثالية وصحية لهم.

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو: ” موظفينا هم ركيزة أساسية من ركائز عملنا، ونؤمن بأن صحتهم تلعب دوراً فاعلاً في نجاح أعمالنا. ومن خلال توفير يوم طبي مجاني شامل، نسعى إلى تعزيز الوعي الصحي وتقديم الرعاية اللازمة لهم.