بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بدء الموجة الحارة اليوم السبت

منذ 5 ساعات
بدء الموجة الحارة اليوم السبت

وطنا اليوم –  يبدأ اليوم السبت تأثُّر المملكة بموجة حارة قوية ومُرهقة، ويتحول الطقس ليصبح شديد الحرارة في جميع مناطق المملكة وتتجاوز درجة الحرارة العظمى حاجز الـ 40 مئوية في أغلب المدن بما في ذلك العاصمة عمّان، وتكون درجات الحرارة لاهبة ما بين منتصف ونهاية الأربعينات مئوية في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور تدريجي للسحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق وتكون مثيرة لبعض الغبار في مناطق البادية، وتتحول الرياح مع ساعات العصر في المناطق الغربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:44

جزء من النص مفقود..!!

10:41

اليوم.. موجة حارة تضرب المملكة

10:37

بلينكن يعلن رفض القادة العسكريين في النيجر الإفراج عن أسرة بازوم

10:33

وزارة العمل تدعو لتجنب الأعمال في المواقع المكشوفة للشمس

10:31

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صيادين في بحر شمال قطاع غزة

10:29

تجارة الأردن تناشد العاملين بالقطاع بتوخي الحذر من موجة الحر

10:26

بمشاركة الفنانة نداء شرارة.. إنطلاق مهرجان صيف عمان

09:59

تجنبوا ضربات الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

09:55

اقتصاديون: المرحلة المقبلة في تعزيز استقطاب الاستثمارات للمملكة يجب أن تتسم بالجدية

09:34

عقوبات الخدمة المجتمعية

09:15

هذه الجامعات علقت دوامها غدا الاحد بسبب الاحوال الجوية

08:57

عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات القادمة

وفيات
في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرة