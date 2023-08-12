بدء الموجة الحارة اليوم السبت

وطنا اليوم – يبدأ اليوم السبت تأثُّر المملكة بموجة حارة قوية ومُرهقة، ويتحول الطقس ليصبح شديد الحرارة في جميع مناطق المملكة وتتجاوز درجة الحرارة العظمى حاجز الـ 40 مئوية في أغلب المدن بما في ذلك العاصمة عمّان، وتكون درجات الحرارة لاهبة ما بين منتصف ونهاية الأربعينات مئوية في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور تدريجي للسحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق وتكون مثيرة لبعض الغبار في مناطق البادية، وتتحول الرياح مع ساعات العصر في المناطق الغربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً.