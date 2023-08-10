ترقية نعيم القاضي لرتبة أستاذ دكتور في جامعة البلقا التطبيقية

وطنا اليوم: تم تعيين الدكتور نعيم القاضي، لرتبة أستاذ دكتور في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث ينحت الشعراء في الصخر قصائدهم وأولو العلم ينهلون من بحر.

وأعرب القاضي عن سعادته بصدور قرار مجلس العمداء في جامعة البلقاء التطبيقية بترقيته إلى رتبة أستاذ دكتور، ممّا كان له أطيب الأثر في نفسه.

وتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس العمداء الموقر جهودهم المباركة في خدمة الجامعة والوصول بها إلى المكانة المرموقة التي تستحقها داعيّاً الله عز وجل التوفيق والسداد في ظل حضرة الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.