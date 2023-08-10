بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

ترقية نعيم القاضي لرتبة أستاذ دكتور في جامعة البلقا التطبيقية

منذ ساعة واحدة
ترقية نعيم القاضي لرتبة أستاذ دكتور في جامعة البلقا التطبيقية

وطنا اليوم: تم تعيين الدكتور نعيم القاضي، لرتبة أستاذ دكتور في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث ينحت الشعراء في الصخر قصائدهم وأولو العلم ينهلون من بحر.

وأعرب القاضي عن سعادته بصدور قرار مجلس العمداء في جامعة البلقاء التطبيقية بترقيته إلى رتبة أستاذ دكتور، ممّا كان له أطيب الأثر في نفسه.

وتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس العمداء الموقر جهودهم المباركة في خدمة الجامعة والوصول بها إلى المكانة المرموقة التي تستحقها داعيّاً الله عز وجل التوفيق والسداد في ظل حضرة الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:53

الوحدات يعلن مشاركته في دوري أبطال أسيا

23:48

زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوب تركيا

23:42

وزير الأشغال يوجه بتشكيل لجنة لبحث كل المشكلات بشكل دوري

23:37

الخارجية ترحب بإعلان أستراليا عودتها لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”

23:28

الرصيفة تنفذ حملة لإزالة البسطات واعتداءات المحلات التجارية

23:24

الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن بمدينة الحسين الرياضية في إربد

23:19

الزرقاء تزيل الخيم العشوائية وتأمين بديل خارج الأحياء السكنية

23:07

الأمير الحسين يشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة لمشاركتهم في حفل زفافه

22:59

إنطلاق فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما

20:44

الدكتوره أماندا أكرم الحباشنة مبارك التخرج

20:43

الجامعة الهاشمية تقرر تعليق الدوام الوجاهي بسبب موجة الحر

20:29

مجموعة بسطامي وصاحب ترعى مهرجان جرش للثقافة والفنون وتوفر وسائل نقل فاخرة للضيوف المشاركين‎

وفيات
الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرةوفيات الأربعاء 9-8-2023وفيات الثلاثاء 8-8-2023