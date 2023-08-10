بلدية جرش تباشر عمليات المسح الميداني وتعبئة بطاقة إفراز التعديات

وطنا اليوم: باشرت بلدية جرش الكبرى بعمليات المسح الميداني وتعبئة بطاقة الإفراز المبدئية للتعديات على أراضي الدولة ضمن منطقة البلدية.

وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم في تصريحات إعلامية، إن عمليات المسح تأتي لتفويضها للمعتدين شريطة أن يكون الاعتداء بناء وقائماً قبل شهر أيلول لعام 2018.

وأشار إلى أن هذه العمليات تشرف عليها لجنة مشتركة من مختلف المؤسسات الحكومية المختصة دون تقاضي أية رسوم من المواطنين بشكل مباشر، وتقتصر عمليات الدفع بعد إجراء تثمين قيمة الأرض وتوقيع اتفاقية تفويض رسميا.

ودعا العتوم إلى مراجعة دائرة التنظيم في البلدية خلال أوقات الدوام الرسمي وتعبئة النموذج اللازم لمن لم تقم اللجنة بزيارته وتعبئة النموذج الخاص به.