الأرصاد العالمية: درجة الحرارة في تموز الماضي كانت الأعلى على الإطلاق

وطنا اليوم: قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر تموز 2023 بلغ أعلى مستوى جرى تسجيله على الإطلاق، وإن الأدلة تشير إلى أنه كان الأكثر احترارا منذ 120 ألف سنة على الأقل.

وقالت نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للمفوضية الأوروبية، سامانثا بورغيس، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، إنه جرى تأكيد أن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر تموز 2023 كان “الأعلى على الإطلاق بالنسبة لأي شهر”.

وجرى تقدير الحرارة على إنها كانت حوالي 1.5 درجة مئوية أكثر دفئاً من المتوسط في الفترة من 1815 إلى 1900، أي ما قبل عصر الصناعة.

وأشارت بيرغس، مٌستندة الى تحليل البيانات المعروف باسم السجلات الوكيلة، والتي تشمل رواسب الكهوف، والكائنات المتكلسة، والشعاب المرجانية والأصداف، إلى أن العالم “لم يكن بهذا الدفء منذ 120 ألف عام”.

من جانبه، مدير خدمات المناخ لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أشار كريس هيويت، إلى توقعات الوكالة الأممية باحتمال أن تكون إحدى السنوات الخمس المقبلة واحدة من أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق، وذلك “بنسبة 98 في المئة.”