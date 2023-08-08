بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأرصاد العالمية: درجة الحرارة في تموز الماضي كانت الأعلى على الإطلاق

8 أغسطس 2023
الأرصاد العالمية: درجة الحرارة في تموز الماضي كانت الأعلى على الإطلاق

وطنا اليوم: قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر تموز 2023 بلغ أعلى مستوى جرى تسجيله على الإطلاق، وإن الأدلة تشير إلى أنه كان الأكثر احترارا منذ 120 ألف سنة على الأقل.

وقالت نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للمفوضية الأوروبية، سامانثا بورغيس، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، إنه جرى تأكيد أن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر تموز 2023 كان “الأعلى على الإطلاق بالنسبة لأي شهر”.

وجرى تقدير الحرارة على إنها كانت حوالي 1.5 درجة مئوية أكثر دفئاً من المتوسط في الفترة من 1815 إلى 1900، أي ما قبل عصر الصناعة.

وأشارت بيرغس، مٌستندة الى تحليل البيانات المعروف باسم السجلات الوكيلة، والتي تشمل رواسب الكهوف، والكائنات المتكلسة، والشعاب المرجانية والأصداف، إلى أن العالم “لم يكن بهذا الدفء منذ 120 ألف عام”.

من جانبه، مدير خدمات المناخ لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أشار كريس هيويت، إلى توقعات الوكالة الأممية باحتمال أن تكون إحدى السنوات الخمس المقبلة واحدة من أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق، وذلك “بنسبة 98 في المئة.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:29

العشائر الأردنية ليست الهنود الحمر !

09:24

وفاة و7 إصابات حصيلة حوادث الأردن في 24 ساعة

09:19

شركس عن متحور إيريس: خطورته لا تبعث القلق

09:14

خبير يحذر من انتشار المخدرات الرقمية بين فئة الشباب في الأردن

09:09

ضبط 37 قضية مخدرات و27 قضية تزييف في حدود جابر

08:10

جمهور الشعر إلى انقراض!!

06:53

واتساب تطلق رسميًا ميزة مشاركة الشاشة لمنافسة زوم

06:50

#الوحدات القرار النهائي الخميس

06:47

تفاصيل الدوام المدرسي للمعلمين والطلبة

06:38

‏لمَن تُصفّق الجماهير أكثر؟!

23:25

زيادين :اما ان يمثل السياسي وجهه نظره دون استغلال العشيرة او يبتعد عن السياسة

23:22

شاهد.. فتاة تصرخ وتنهار من البكاء بسبب فوبيا الشجر

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-8-2023والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكرك