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مديرية شباب عمان تنظم ورشة حوارية حول المشاركة في الحياة السياسية

8 أغسطس 2023
مديرية شباب عمان تنظم ورشة حوارية حول المشاركة في الحياة السياسية

وطنا اليوم: نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، في قاعة نادي اليادودة، ورشة حوارية حول المشاركة في الحياة السياسية والأحزاب، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام 2023.

وهدفت الورشة إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتهم في الحياة الحزبية وتعريفهم بقانون الانتخابات والأحزاب، ودور الأحزاب في التنمية السياسية.

وتحدث، خلال الجلسة الحوارية، حمزة الشوابكة من الهيئة المستقلة للانتخابات عن دور الهيئة في تشجيع وإشراك الشباب في العملية السياسية والحزبية وصنع القرار السياسي.


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