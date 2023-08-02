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كريم تتعاون مع منظمة الإغاثة والتنمية لنقل مرضى غسيل الكلى

منذ ساعة واحدة
كريم تتعاون مع منظمة الإغاثة والتنمية لنقل مرضى غسيل الكلى

وطنا اليوم: أعلنت شركة كريم، بالتعاون مع منظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية (يو إم آر)، عن تقديم خدمات نقل مدعومة بالكامل لمرضى غسيل الكلى، من خلال خدمة “كريم للأعمال” الخاصة بالشركات والمنظمات.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الشراكة ستمكن مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى علاج يومي من التنقل من وإلى منازلهم ومستشفى الأمير حمزة لتلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب مجاناً.

وأشارت إلى إتمامها مساعدة 10 من مرضى الكلى عبر 392 رحلة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين، مؤكدة سعيها لتوسيع المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى بحلول نهاية العام الحالي.

وتوفر كريم للأعمال رمزاً ترويجياً فريداً متصلاً بأرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمرضى وموقع مستشفى الأمير حمزة، مما يوفر للمرضى رحلات مدعومة بالكامل.

وتستهدف الخدمة مرضى الكلى الذين يقيمون في عمان والزرقاء، ما يضمن الوصول لمجموعة أوسع من الأفراد المنتفعين.
وقالت المدير العام لكريم في الأردن، فرح عودة، إن الشركة تعتبر خدمة المجتمع من أهم ركائزها، ولذلك تدعم المبادرات التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقياً في حياة الناس.

وأكدت تطلع الشركة إلى توسيع هذه الخدمة للتمكن من مساعدة المرضى الآخرين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية منتظمة، مثل الذين يخضعون لعلاج مرض السرطان.


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