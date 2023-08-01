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نيسان تطلق عرض مميز على سيارات طراز KICKS

منذ 24 ثانية
نيسان تطلق عرض مميز على سيارات طراز KICKS

وطنا اليوم: أعلنت نيسان ممثلة بمجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، إطلاق عرض مميز على سيارات نيسان طراز KICKS، التي تعد أحد أكثر سيارات نيسان مبيعًا في السوق الأردني مؤخرًا.

ويأتي هذا العرض ضمن التزام نيسان المستمر بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، تشجيعًا للراغبين بامتلاك أحدث سيارات نيسان المميزة.

حيث يتيح هذا العرض فرصة الاستمتاع بأداء سيارات KICKS الرائع بأقل التكاليف وبأفضل الخدمات المتاحة. وذلك بمنح الراغبين بامتلاك سيارات نيسان KICKS خصم خاص بقيمة 1000 دينار أردني، إلى جانب باقة من المزايا المضافة التي تجعل تجربة الشراء مميزة ومريحة؛ كالتأمين الشامل، والصيانة المجانية لمدة سنتين أو 20,000 كم (أيهما أول)، والكفالة المصنعية لمدة 5 سنوات أو 300,000 كم (أيهما أول).

وقال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب -الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن: إن إطلاق هذه الحملات والعروض الخاصة بها نابع من التزامنا المستمر واهتمامنا الدائم بعملاء نيسان لتقديم العروض والخدمات التي تلبي توقعاتهم وتتجاوزها. ندعو جميع المهتمين بطراز KICKS إلى زيارة أقرب صالة عرض لنا، وللاستفادة من هذا العرض الحصري ولفترة محدودة.


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