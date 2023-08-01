وفد نيابي يؤكد دعم الأردن للعراق ورغبته في التعاون بمختلف المجالات

وطنا اليوم:أجرى الوفد النيابي الأردني، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، في بغداد اليوم الثلاثاء، لقاء مع رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.

ونقل الخلايلة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إلى المالكي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الخلايلة دعم الأردن للعراق ورغبته في التعاون بمختلف المجالات لاسيما القطاعات الاقتصادية، مشيداً بمواقف المالكي ودوره في تعزيز العلاقات الأردنية العراقية.

من جانبه، أشاد المالكي بمواقف الأردن وحرصه على التواجد في جميع المحافل العربية ودوره الداعم للعراق في مختلف المجالات.

وأكد حرص العراق على تحقيق التكامل العربي لمواجهة التحديات، مستذكراً قمة بغداد التي عقدت في العام 2012 والتي رسخت مكانة بلاده داخل المحيط العربي ورسمت طرقا للتنمية والشراكة.

كما التقى الوفد النيابي الأردني مع رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، عمار الحكيم، حيث جرى بحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتطورات السياسية في العراق والمنطقة.

وأشاد الحكيم بالدور المحوري للأردن في الملفات الإقليمية والدولية، مؤكداً رغبة بلاده بالانفتاح على الجميع بما يحقق مصالحه ومصالح دول المنطقة.

ولفت الى أن المنطقة تمتلك فرصاً اقتصادية واعدة في مجال الطاقة وغيرها، داعياً إلى تكامل إقليمي يُمكّن المنطقة من الإفادة من خيرات بلدانها.

وأشار الحكيم الى أن العراق قطع أشواطاً كبيرة باتجاه الاستقرار والازدهار، بعد تعرضه لمخاضات عسيرة واستطاع تجاوز المحن وتمكن مؤخراً من إحداث متغير مهم بإقرار موازنة لثلاث سنوات ستمكن الحكومة من تقديم الخدمات، مشدداً على أن العراق يعيش حالة وئام اجتماعي واستقرار أمني وسياسي، وجدد التأكيد على أهمية استقرار العراق لاستقرار المنطقة