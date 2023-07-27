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مديرية شباب الكرك تطلق معسكر تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

27 يوليو 2023
مديرية شباب الكرك تطلق معسكر تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

وطنا اليوم: أطلقت مديرية شباب محافظة الكرك بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ونادي شباب فقوع الرياضي اليوم الخميس معسكر “تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية” بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين من مختلف الأندية والهيئات الشبابية في المحافظة.

وتحدث من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية معاذ الخالدي والدكتور عصام الشخيبي عن آليات تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وقانوني الانتخاب والأحزاب وأهميتهما في إشراك وتشجيع الشباب بالعملية السياسية والحزبية وصنع القرار السياسي، مؤكدين أهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقة قادرة على تطبيق برامجها الحزبية سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة تجسيداً للرؤى الملكية السامية بتطوير العمل السياسي في الأردن.

وتضمن المعسكر العديد من النقاشات التي تتركز حول دور الورشات بتوعية الشباب بدورهم في الحياة السياسية والحزبية.


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