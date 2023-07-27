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العرموطي ينتقد الذنيبات : أنا من أعطيت الشهادة له

منذ 3 ساعات
العرموطي ينتقد الذنيبات : أنا من أعطيت الشهادة له

وطنا اليوم:اعتذر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للنائب صالح العرموطي، بعد توجيه رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات حديثه له “أستغرب كيف يخرج هذا الحديث من شخص قانوني” وذلك على هامش مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
ورفض العرموطي حديث الذنيبات قائلا” أنا بعلمه وبعلم مئات وأنا من أعطيت الشهادة له ولغيره”، وهذا رئيس لجنة لا يمثلني”.
وقال الصفدي للعرموطي، إنه لا يقبل الإساءة لقامة قانونية كالعرموطي، مضيفا في حديثه “ما شفت محامي بحياتي الا بقول معلمي وأستاذي أبو عماد” معربا عن تقدير المجلس كاملاً لمداخلاته ومقدما الاعتذار بالنيابة عن الذنيبات.
وجاء حديث العرموطي بعد اقتراحه شطب المادة 40 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه جزائيا ولا يحق للحكومة أن تصدر أنظمة وتعليمات فيها


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