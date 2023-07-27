بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الذنيبات يفتتح غرف التشغيل الرقمية الجديدة في المجمع الصناعي بالعقبة

27 يوليو 2023
الذنيبات يفتتح غرف التشغيل الرقمية الجديدة في المجمع الصناعي بالعقبة

وطنا اليوم:افتتح رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، اليوم ، غرف التشغيل الرقمية الجديدة (DCS)
لمصنع حامض الكبريتيك ومصنع السماد وغرفة تحكم وحدة الأمونيا في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة.
وجاء افتتاح الغرفة في إطار الإجراءات التطويرية والتحديثية لمنظومة العمل في الشركة والمرافق التابعة لها، بهدف تحسين الظروف التشغيلية وتوفير بيئة العمل الآمنة والمناسبة للعاملين.
وأكد الدكتور الذنيبات بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، وعضو مجلس ادارة الشركة مانيش قبطة، استمرار الشركة في عمليات التحديث والتطوير في أعمالها وفق أحدث المعايير الدولية المتبعة، وتوفير أعلى متطلبات السلامة المهنية للعاملين.
وأشاد الدكتور الذنيبات، بجهود العاملين في المجمع، وما يشهده من نقلة نوعية في آليات العمل والإنتاج، مشيرا لعمليات التطوير المستمرة التي يشهدها المجمع وتستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، في ظل توجه الشركة نحو الصناعات التحويلية، وخفض كلف الإنتاج والتعدين.
وبين أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تتطلع وفي إطار خططها المستقبلية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الإنتاج والتصدير، وبما يعزز مكانتها في سوق الفوسفات العالمي، ومساهمتها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
كما زار الدكتور الذنيبات، موقع مركز الإسعاف الطبي، الذي سيقام في المجمع الصناعي في العقبة لخدمة المنطقة الجنوبية الصناعية ، في إطار مساهمات شركة مناجم الفوسفات لخدمة المجتمع المحلي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.
ويشمل المشروع، الذي سيقام على نفقة الشركة، إنشاء مركز إسعاف متطور وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل الإسعاف ورفده بـ 10 أسرّة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:33

نقابة الصحفيين تعبر عن شديد الاستغراب والاستهجان من سرعة النواب

19:27

الأمم المتحدة تعلن بداية عصر الغليان العالمي في كوكب الأرض

19:15

سيدة تحاول الانتحار بهذه الطريقة في اربد

19:02

بشرة خير.. ارتفاع نسبة الإشغالات في فنادق المملكة بالنصف الأول للعام الحالي

18:51

الزراعة: الخطة السنوية تستهدف تنفيذ برامج مكافحة آفات الزيتون

18:44

توريد 2969 طنا من الخضروات والفاكهة إلى سوق الجملة المركزي

18:37

بالجملة.. انخفاض مستوردات الأردن من النفط والمجوهرات

18:27

الإتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم أعمال البرنامج التدريبي السابع

18:11

“النوايسة” يفتتح الجلسات الوطنية لتطوير الإعلام الصحي في الأردن

17:39

“أبو عابد” و”داركو نسيتروفيتش” يؤكدان جاهزية فريقيهما لمباراة إياب كأس السوبر على ستاد عمان

17:25

البنك الاستثماري يعلن تحقيق 13 مليون دينار أرباح في نصف العام الحالي

17:13

بعد الخسائر.. ارتفاع أسعار النفط 1%

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023