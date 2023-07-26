5,4 % تراجع قيمة الفاتورة النفطية في 5 شهور

وطنا اليوم:تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.4% في أول 5 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت 1.360 مليار دينار.

وحسب التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.8%، كما ارتفعت المستوردات بنسبة 1.2% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبين التقرير إن العجز التجاري للأردن بلغ 3.966 مليار دينار في أول 5 أشهر من العام الحالي.

ووفقا للإحصاءات العامة، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 قد بلغت 3.683 مليار دينار ، وقيمة الصادرات الوطنية 3.415 مليار،والمعاد تصديره 268 مليون ديناراً اردنياً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، فيما بلغت قيمة المستوردات 7.649 مليار دينار بذات الفتره، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 3.966 مليار دينار.