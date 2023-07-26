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ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.8% خلال 5 أشهر

منذ 3 ساعات
ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.8% خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 3,683 مليون دينار اردني، وقيمة الصادرات الوطنية 3,415 مليون دينار اردني، والمعاد تصديره 268 مليون دينار اردني خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، فيما بلغت قيمة المستوردات 7,649 مليون دينار اردني خلال نفس الفتره، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ (3,966) مليون دينار اردني.
وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 6.8% مقارنه بنفس الفتره من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 1.2%، وانخفض المعاد تصديره بنسبة 7.4%، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وعلية فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48.1% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46.1% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 2.0 نقطة مئوية


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