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سلطات الاحتلال : لا مفر من عملية عسكرية واسعة بجنين

منذ 4 ساعات
سلطات الاحتلال : لا مفر من عملية عسكرية واسعة بجنين

وطنا اليوم:قالت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الأربعاء، إن عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين، أمر بات لا مفر منه، ولكنها لن تكون على نطاق واسع كما جرى في العملية الأخيرة قبل أكثر من 20 يومًا.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن تلك المصادر قولها، إن العملية في حال نفذت فستكون لعدة ساعات قليلة بهدف إحباط البنية التحتية للخلايا المسلحة.
وتعترف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن تلك الخلايا في مخيم جنين بدأت بترميم قدراتها، وإنتاج عبوات ناسفة قوية وزرعها، إلى جانب جمع ذخائر جديدة.
ورغم محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على الوضع في جنين ومخيمها، كما تقول يديعوت أحرونوت، إلا أنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فإنه لا يمكن أن يتم الاعتماد في القضايا الأمنية بشكل كامل على السلطة.
ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن هناك محاولة لعدم إلحاق ضرر بمحاولات السلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها هناك، وهذا أمر يمثل مصلحة إسرائيلية.
وأضاف المسؤولون: “لا يمكن إحباط الإرهاب بعملية واحدة، يجب دخول مخيم جنين للقيام بعمليات من حين لآخر، وإحباط محاولات تأسيس بنى جديدة، ولقد اقترب الوقت الذي سنضطر فيه إلى ذلك، ولكن بعملية قصيرة المدى مثلما حصل في مخيم نور شمس منذ أيام”


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