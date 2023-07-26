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المركزي الاردني يطرح فئة العشرة دنانير للتداول

منذ 5 ساعات
المركزي الاردني يطرح فئة العشرة دنانير للتداول

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني عن بدء طرح فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس في التداول، والتي يزين وجهها صورة جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه، اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 26 تموز 2023 جنباً إلى جنب مع فئة العشرة دنانير/ الإصدار الرابع.
وأضاف المركزي في بيان اصدره اليوم الاربعاء، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استناداً لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022، كما أكد المركزي بأنه سيتم السير بطرح فئة الخمسة دنانير ضمن موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاَ.
وشدد البنك المركزي على أن فئة العشرة دنانير/ الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس.
وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة العشرة دنانير ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول.
وبين انه يمكن معرفة أهم المعالم التي تزيّن فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس من خلال الرجوع إلى نظام إصدار النقد رقم (55) لسنة 2022


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