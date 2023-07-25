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توتر في العلاقات الإسرائيلية الأردنية بسبب السوالف

25 يوليو 2023
توتر في العلاقات الإسرائيلية الأردنية بسبب السوالف

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام عبرية عن حدوث توتر بين الأردن وكيان الاحتلال خلال الأيام الأخيرة بعد قيام الأمن الأردني بقص “سوالف” عدد من اليهود المتدينين على أحد المعابر الحدودية.
وذكرت صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية ، أن الأمن الأردني قام بمثل هذا التصرف لأنه كان من الآمن ألا يظهروا على أنهم يهود أثناء السفر.
وقالت وزارة الخارجية لدى الاحتلال إن هذا التصرف “مسّ مشاعر اليهود”.
وبعث وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي “إيلي كوهن” مذكرة احتجاج للسفارة الأردنية في تل أبيب أعرب فيها عن صدمته من تصرف السلطات الأردنية، داعيًا إلى عدم تكرار ذلك، قائلا: ” هذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من اليهود المتدينين اتخاذ مثل هذه الخطوات التمييزية.”
وقال “كوهن”: ” قبل نحو اسبوعين تم احتجاز مجموعة تضم 150 متدينا يهوديا لمدة 48 ساعة على المعبر الحدودي مع الأردن و إجبار بعض اليهود بقص “السوالف” بناءً على طلب السلطات الأردنية”.
وأضاف كوهين: “يتعرض اليهود للتمييز في المعبر الحدودي ويمنعون من الدخول لمجرد كونهم متدينين”. “السلام بين إسرائيل والأردن مهم لكلا البلدين. سنعمل على إشراك السفارة في إسرائيل والسلطات الأردنية حتى نتمكن من إيجاد حل لآلاف الإسرائيليين الذين يرغبون في زيارة الأردن، ولكن لا يمكنهم القيام بذلك نظرا لمنع الأردن اليهود من إدخال كتب دينية يهودية واصطحاب وسائل صلوات يهودية وطعام، ونحن نتخذ العديد من الخطوات الدبلوماسية لحل هذه القضية”


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