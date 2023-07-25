بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسند

25 يوليو 2023
الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسند

وطنا اليوم:نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها زميلهم نقيب مهندس تغذية صالح سلامة المسند الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء الاثنين.
وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:
نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
واستذكر نشطاء النقيب المهندس المسند، داعين له بالرحمة والمعفرة وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:48

رئيس ملتقى النشامي في ايطاليا يكشف معاناة المغتربين الدول الأجنبية بسبب الأسماء

17:08

القدس للدراسات السياسية تطلق حملة لرفع مستويات المشاركة السياسية والمدنية

16:47

#عاجل اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع الجرائم الإلكترونية

16:36

اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا

16:34

5 إصابات بمشاجرة جماعية في الشونة الجنوبية

16:26

السماح للمستثمرين السوريين تقديم طلبات الزيارة لأقاربهم

16:16

بحث التحديات التي تواجه القطاع التجاري في الطفيلة

16:03

وزير التربية يوجه رسالة بمناسبة انتهاء امتحانات التوجيهي

16:02

رئيس الجامعة الهاشمية يفتتح المختبر الحاسوبي “حبيب الزيودي”

15:59

إشارات الرباعي رسالة خارجية وصلت ورسائل داخلية أكثر جراءة نكأت جراح الترقيع الحكومي

15:58

بعد يومين.. إنطلاق بازار حدائق الجبيهة في عمان

15:49

قطاع الكهرباء: إقبال كبير على شراء التكييفات

وفيات
وفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023وزير التربية ينعى الطالب سراج شريم