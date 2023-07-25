الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسند

وطنا اليوم:نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها زميلهم نقيب مهندس تغذية صالح سلامة المسند الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء الاثنين.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

واستذكر نشطاء النقيب المهندس المسند، داعين له بالرحمة والمعفرة وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان