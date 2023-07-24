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أخطر ما جاء في تعديلات قانون السير.. الرقابة ب”كاميرات” الإلكترونية

24 يوليو 2023
أخطر ما جاء في تعديلات قانون السير.. الرقابة ب”كاميرات” الإلكترونية

بقلم فارس حباشنة

وطنا اليوم: أخطر بند تم إضافته إلى القانون بتوصية واقتراح من أمين عمان.

ويسمح البند القانوني لأمانة عمان و البلديات بتكليف جهة ما لتحصيل غرامات المخالفات .

وهي إضافة خطيرة، وأين الخطورة ؟

و تأتي الخطورة في تزامنها مع تصريحات لامين عمان الحالي يقول بها : انه سوف يقوم بتركيب الاف الكاميرات في عمان لرصد المخالفات المرورية .

ليس هذا المهم ..

بل انها تتزامن مع مشروع يروج له مستشار رقمي ” اقرع ”
، و حيث قام بابلاغ شركات الاتصالات عن مشروع تركيب الكاميرات ، و طلب منها تزويد الامانة بماركة و نوع وتجاري معين من الكاميرات ، وهذا ما يثير الشبهة و الشك .

طبعا ، الفلسفة الخبيثة باقرار بند في قانون السير بتكليف جهة ما بتحصيل المخالفات و الغرامات ، هي : جباية و خصخصة ، و بيع لخدمات بلدية .

و ما يعني ان الامانة بموجب القانون المعدل ستحيل غدا عطاء لشركة ما لتحصيل المخالفات ، و عطاء امتياز بالشراكة
مع مستثمر لتركيب كاميرات و تقاسم مداخيلها مع امانة عمان .

باختصار ، نوع غريب من خصخصة خدمات امانة عمان .
و بلا شك انه يصب في خدمة جهة “بزنس “ما .

ملف الكاميرات و التحول الرقمي في امانة عمان من الواجب وضعه تحت اعين الرقيب و اعين امينة ..

فيبدو ان هناك استهتار و غموض ، و كلام مشبوهة حول الاتفاقات و العطاءات ، وغيرها .


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