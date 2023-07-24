أخطر ما جاء في تعديلات قانون السير.. الرقابة ب”كاميرات” الإلكترونية

بقلم فارس حباشنة
وطنا اليوم: أخطر بند تم إضافته إلى القانون بتوصية واقتراح من أمين عمان.
ويسمح البند القانوني لأمانة عمان و البلديات بتكليف جهة ما لتحصيل غرامات المخالفات .
وهي إضافة خطيرة، وأين الخطورة ؟
و تأتي الخطورة في تزامنها مع تصريحات لامين عمان الحالي يقول بها : انه سوف يقوم بتركيب الاف الكاميرات في عمان لرصد المخالفات المرورية .
ليس هذا المهم ..
بل انها تتزامن مع مشروع يروج له مستشار رقمي ” اقرع ”
، و حيث قام بابلاغ شركات الاتصالات عن مشروع تركيب الكاميرات ، و طلب منها تزويد الامانة بماركة و نوع وتجاري معين من الكاميرات ، وهذا ما يثير الشبهة و الشك .
طبعا ، الفلسفة الخبيثة باقرار بند في قانون السير بتكليف جهة ما بتحصيل المخالفات و الغرامات ، هي : جباية و خصخصة ، و بيع لخدمات بلدية .
و ما يعني ان الامانة بموجب القانون المعدل ستحيل غدا عطاء لشركة ما لتحصيل المخالفات ، و عطاء امتياز بالشراكة
مع مستثمر لتركيب كاميرات و تقاسم مداخيلها مع امانة عمان .
باختصار ، نوع غريب من خصخصة خدمات امانة عمان .
و بلا شك انه يصب في خدمة جهة “بزنس “ما .
ملف الكاميرات و التحول الرقمي في امانة عمان من الواجب وضعه تحت اعين الرقيب و اعين امينة ..
فيبدو ان هناك استهتار و غموض ، و كلام مشبوهة حول الاتفاقات و العطاءات ، وغيرها .