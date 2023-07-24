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الليرة السورية تهوي أمام الدينار الأردني

24 يوليو 2023
FILE PHOTO: Stacks of Syrian pounds are pictured inside an exchange currency shop in Azaz, Syria February 3, 2020. Picture taken February 3, 2020. REUTERS/Khalil Ashawi//File Photo

وطنا اليوم:اصدر البنك المركزي السوري نشرة جديدة سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية ، وحدد فيها سعر صرف الدينار الأردني بـ 12046 ليرة سورية.
كما حدد البنك المركزي سعر شراء الدينار الاردني بـ 13961 ليرة سورية.
في المقابل بلغ سعر صرف الدينار الأردني من محلات الصرافة الأردنية 12500 ليرة سورية لكل دينار اردني، بحسب ما كشفه عاملون في محلات الصرافة.
ورفع البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار إلى 8542 ليرة سورية، بعد ان كانت 6532 ليرة للدولار.
كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 9502.98 ليرة لليورو الواحد


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