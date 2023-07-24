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شركات بالسوق المركزي مهددة بالإغلاق بعد إعسار مول شهير

24 يوليو 2023
شركات بالسوق المركزي مهددة بالإغلاق بعد إعسار مول شهير

وطنا اليوم:قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعد أبو حماد، إن عشرات الشركات الدائنة لأحد المولات، تعاني من أزمة مالية خانقة.
وأوضح أبو حماد في تصريحات صحافية أن 25 شركة ومؤسسة في السوق المركزي للخضار والفواكه دائنة لمول أشهر إعساره مؤخرا، أصبحت تعاني من أزمات مالية خانقة وباتت غير قادرة على تسديد التزاماتها تجاه الآخرين وموظفيها، بل أن البعض منها مهدد بالإغلاق.
وبحسب أبو حماد، بلغ حجم ديون التجار المترتبة على المول حوالي 9 ملايبن دينار، وأن هذا المبلغ سيترك أثرا سلبيا كبيرا على السوق المركزي


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