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روسيا تسيّر دوريات على الحدود السورية الأردنية

22 يوليو 2023
روسيا تسيّر دوريات على الحدود السورية الأردنية

 

وطنا اليوم – سيّرت القوات الروسية دوريات عسكرية على الحدود السورية الأردنية، يوم الجمعة، في القرى الحدودية بين البلدين جنوبي محافظة السويداء. وقالت شبكة “السويداء 24″، إن “القوات الروسية سيّرت دورياتها انطلاقاً من قرية ذيبين جنوب غربي السويداء، وصولاً إلى ملح جنوب شرقي المحافظة. وتخلل الجولة إجراء القوات الروسية زيارة في قرية أم الرمان”. وبحسب الشبكة، فإن الغرض من الدوريات مراقبة الحدود بعد تصاعد عمليات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن، لكنها مجرد دوريات شكلية، ولا تسهم بمكافحة التهريب.

أفادت مصادر دبلوماسية عربية لموقع تلفزيون سوريا بأن الأردن مستاء من تعاطي النظام السوري، وعدم إبداء الأخير أي تجاوب مع مطالب عمان المتعلقة بمخاوفها الأمنية. وأفادت المصادر بأن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق لم تكن إيجابية، حيث رفض النظام الموافقة على مطلب الأردن الرئيسي، وهو السماح للقوات الأردنية بالتوغل داخل الأراضي السورية وتنفيذ عمليات أمنية ضد تجار المخدرات، نظراً لعدم نجاح قوات النظام السوري بوقف محاولات التهريب عبر الحدود. وبحسب المصدر فإن النظام وافق فقط على ضربات جوية أردنية في الأراضي السورية، بشرط أن يتم تنسيقها بشكل مسبق بين عمان ودمشق، وبمشاركة مع الأخيرة عبر تزويد سلاح الجو الأردني بإحداثيات محددة. وأبلغ الصفدي رئيس النظام السوري بعدم رضا الدول العربية التي شاركت بلقاء عمان التشاوري بسبب عدم إحراز تقدم في ضبط الأمن جنوبي سوريا، واتخاذ خطوات تصالحية من طرف النظام السوري لتسهيل عودة قسم من اللاجئين إلى سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل توفير الدعم اللازم لعودتهم.


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