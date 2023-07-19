جنوب إفريقيا تكشف سر عدم مشاركة بوتين في قمة مجموعة بريكس

وطنا اليوم: حسمت رئاسة جنوب إفريقيا الأمر بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غي قمة مجموعة بريكس، حيث قررت اليوم الأربعاء، أن “بوتين” لن يحضر قمة مجموعة بريكس، التي من المقرر إنعقادها أغسطس المقبل على أراضيها، وذلك بناء على أمر متفق عليه بين الطرفين.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلا من الرئيس.

وواجهت جنوب إفريقيا معضلة في استضافة القمة نظرا لكونها مطالبة من الناحية النظرية، لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض على بوتين إذا حضر القمة بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا إن زعماء البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا سيحضرون القمة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أنه مع ذلك يدرك الجميع، دون توضيح ذلك لهم، ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين.

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن رئيس البلاد سيريل رامافوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، لأنه من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.

وينهي هذا الإعلان شهورا من التكهنات، حول ما إذا كان بوتين سيتوجه إلى جنوب إفريقيا.

والجدير بالذكر، لم يزر بوتين أي دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، منذ اتهامه بارتكاب جرائم حرب بشأن خطف أطفال من أوكرانيا.