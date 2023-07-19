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إصابتان بين كوادر الدفاع المدني بحريق وادي الشام

منذ 53 ثانية
إصابتان بين كوادر الدفاع المدني بحريق وادي الشام

وطنا اليوم:أصيب اثنان من كوادر الدفاع المدني أثناء إخماد حريق في غابات في محافظة جرش، بحسب ما ذكر مصدر أمني الأربعاء.
وتحدث المصدر عن “إصابة برضوض بسيطة والثانية نتيجة إرهاق”، خلال التعامل مع الحريق.
وقال المصدر نفسه إن كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حريقين في محافظة جرش الأول في وادي الشام في بلدة ساكب والثاني في منطقة خشيبة في قضاء برما.
وأضاف المصدر بأن الحريقين تحت السيطرة وتم منع تمددهم وتقوم كوادر الدفاع المدني بتبريد المنطقة.


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