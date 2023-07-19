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مؤهلوا الإختصاص يناشدون الملك

منذ ساعة واحدة
مؤهلوا الإختصاص يناشدون الملك

 

وطنا اليوم – في رسالة وصلت وطنا اليوم ناشد أطباء مؤهلو الإختصاص جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه لحل ملفهم العالق حيث صدرت الإرادة الملكية السامية قبل عامين باللقب الجديد مؤهل إختصاص إلا أنه أمسى فقط حبرا على ورق و غير مفعل مما يستمر وضعهم الغير قانوني بممارسة أعمالهم دون غطاء رسمي مترجم من خلال وثيقة رسمية صادرة عن المجلس الطبي و دون حصولهم على مزاولة مهنة من خلال اللقب إسوة بكثير من المهن الطبية و غيرها التي يصدر لها مزاولات مهن رسمية حسب الأصول .

من جانب آخر عبر أطباء عن أسفهم لما آلت إليه الأمور و كيف لإرادة ملكية سامية أن تجمد هكذا و لا يتم تفعيلها بوجه السرعة منذ صدورها و إن ما يحدث حري بكل مؤسسات الدولة الأردنية الوقوف عليه لمعرفة من المتسبب في هذا التعطيل الممنهج و تقديمه للعدالة و تحت طائلة المسؤولية .

هذا و صرح أطباء لوطنا اليوم، أنه بالتزامن مع صدور هذا اللقب وقعت إتفاقية رسمية بين الجمعية المعنية بهذه الفئة من الأطباء و مع وزارة الصحة و لكن و للأسف لليوم لم ينفذ أي بند من بنود تلك الإتفاقية و هم بدورهم إذ يناشدون القائد المعزز الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه بحل قضيتهم و إنصافهم ليستطيعوا تقديم خدماتهم الجلية الإنسانية للمرضى تحت غطاء قانوني رسمي مترجم بوثيقة رسمية و مزاولة مهنة و هذا من شأنه تحقيق الأمن الصحي المنشود .


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