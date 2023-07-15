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وزير الزراعة يكشف سبب تجدد حرائق “وديان الشام”

منذ 3 ساعات
وزير الزراعة يكشف سبب تجدد حرائق “وديان الشام”

وطنا اليوم: أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، على المهجودات المبذولة والمستمرة على مدار الأيام الماضية لمتابعة تجدد الحريق في منطقة وديان الشام الواقع بين محافظتي عجلون وجرش.

وأوضح أنه تم التواصل مع القوات المسلحة (سلاح الجو) وتم إرسال طائرة ثم التعزيز بطائرتين لإخماد الحرائق.

وكشف “الحنيفات” عن سبب تجدد الحرائق، قائلا إنها من النوع التاجي وتتجدد بسبب عودة الرياح في مناطق وعرة، لافتا إلى أن هناك جهودا تشاركية تبذل من قبل كوادر الوزارة والدفاع المدني للسيطرة على الحريق إلا أنه وبسبب وعورة المكان وعدم قدرة الأفراد والآليات للوصول إلى الموقع.

واستطرد أنه تم الاستعانة بطائرات سلاح الجو التي تعمل بجهود كبيرة لإخماد الحريق.

ونوه إلى أنه تم السيطرة أمس على الحريق وإجراء عمليات التبريد ولكن حركة الرياح نقلت جزءا من متبقيات الحريق إلى منطقة وعرة في المنطقة.


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