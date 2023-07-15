من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
07:20
ثلاثة طائرات من سلاح الجو الملكي شاركت في عمليات اخماد الحريق في عجلون
07:18
محافظ جرش: نرجح أن يكون حريق الغابات بين جرش وعجلون قد بدأ بفعل فاعل أو بشكل غير مقصود من قبل المتنزهين
07:18
مجلس الامة الكويتي : 5 علب ماء فقط في اليوم لكل نائب
07:18
بعد “الكبتاغون”، شحنة منشطات جنسية مزورة تكشف عن تورط النظام السوري في تجارة المخدرات
07:14
السفارة الامريكية تودع السفير “هنري وستر” وتنشر انجازاته
07:08
فصل مذيع سوري قرأ خبر من صحيفة البعث اتبعه بسؤال ازعج السلطات السورية
07:07
زيادين يكتب: التحريض الى متى في ظل مرحلة جديدة
07:04
بالصور/ هكذا امضى نشامى الدفاع المدني ليلتهم
01:38
الملك عبدالله الثاني يشارك بالملتقى الاقتصادي في صن فالي
00:00
بمشاركة 100 آلية عمليات.. الدفاع المدني يسيطر على حريق “عجلون”
الرئيسية
رئيسي
محافظ جرش: نرجح أن يكون حريق الغابات بين جرش وعجلون قد بدأ بفعل فاعل أو بشكل غير مقصود من قبل المتنزهين
منذ ساعة واحدة
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:20
ثلاثة طائرات من سلاح الجو الملكي شاركت في عمليات اخماد الحريق في عجلون
07:18
مجلس الامة الكويتي : 5 علب ماء فقط في اليوم لكل نائب
07:18
بعد “الكبتاغون”، شحنة منشطات جنسية مزورة تكشف عن تورط النظام السوري في تجارة المخدرات
07:14
السفارة الامريكية تودع السفير “هنري وستر” وتنشر انجازاته
07:08
فصل مذيع سوري قرأ خبر من صحيفة البعث اتبعه بسؤال ازعج السلطات السورية
07:07
زيادين يكتب: التحريض الى متى في ظل مرحلة جديدة
07:04
بالصور/ هكذا امضى نشامى الدفاع المدني ليلتهم
01:38
الملك عبدالله الثاني يشارك بالملتقى الاقتصادي في صن فالي
00:00
بمشاركة 100 آلية عمليات.. الدفاع المدني يسيطر على حريق “عجلون”
23:54
سولت له نفسه قتل أبيه.. ابن يضرب والده حتى الموت بسبب خلافات
22:45
إدارات المُخنثين .. المُنحرفين .. الشواذ
20:42
بعد القرآن .. السويد توافق على حرق نسخة من التوراة
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن