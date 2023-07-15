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محافظ جرش: نرجح أن يكون حريق الغابات بين جرش وعجلون قد بدأ بفعل فاعل أو بشكل غير مقصود من قبل المتنزهين

منذ ساعة واحدة
محافظ جرش: نرجح أن يكون حريق الغابات بين جرش وعجلون قد بدأ بفعل فاعل أو بشكل غير مقصود من قبل المتنزهين

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