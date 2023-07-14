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انفجار في المحفل الماسوني في هذه الدولة

منذ ساعتين
انفجار في المحفل الماسوني في هذه الدولة

 

وطنا اليوم –  وقع انفجار خارج المحفل الماسوني باليونان، في وسط العاصمة أثينا في وقت مبكر من اليوم فيما عملت الشرطة على تفجير عبوة أخرى مشبوهة.

وقع الانفجار قرابة الساعة: 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بعد وقت قصير من قيام متصل مجهول بالاتصال على خط الطوارئ والتحذير من وقوع الانفجار، دون أن يذكر التوقيت.

وبينما كانت الشرطة تستعد للدخول إلى المبنى، وقع الانفجار. وقد عثرت الشرطة على طرد آخر مشبوه خارج المبنى.

وقال شاهد عيان لموقع newsit.gr الإخباري إنه رأى شابا غير مقنع خارج المبنى، حيث ألقى شيئا يشبه حقيبة ظهر أو كيس بلاستيكي، ومن ثم شتم الماسونيين.

 


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