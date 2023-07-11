بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

حنان نصار أول ملاكمة أردنية تحقق ميدالية ذهبية في دورات الألعاب العربية

منذ 25 دقيقة
حنان نصار أول ملاكمة أردنية تحقق ميدالية ذهبية في دورات الألعاب العربية

وطنا اليوم:باتت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، حنان نصار، أول ملاكمة أردنية تحقق الميدالية الذهبية في دورات الألعاب العربية، بعد فوزها في نهائي منافسات وزن تحت 52 كغم الثلاثاء.
وفازت نصار في النهائي على اللاعبة التونسية شذى الجلاصي، ضمن منافسات وزن تحت 52 كغم في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر.
من جهة أخرى، حقق المنتخب الوطني للسيدات للمبارزة، الميدالية البرونزية، في منافسات سلاح السابر (فرق) في هذه الدورة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:22

مؤتمر صحفي لجامعة عمان الاهلية حول انجازات الجامعة ودخولها نادي أفضل ألف جامعة عالميا وفق تصنيف QS

19:16

مختصون: أرقام الفقر في الأردن أكثر من المُعلنة

19:10

الشمالي : 33 ألف عامل وعاملة أثيوبية في الأردن

19:08

زيادة ساعات التزويد المائي لمزارعي وادي الأردن

19:00

الأردن يطالب المجتمع الدولي بسن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية

18:56

دب في الأردن يتناول الخبز بدلا من اللحم

18:20

الشحاتيت على سرير الشفاء

18:14

نظمها هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا ريادة الأعمال وترخيص المشاريع الريادية جلسة تعريفية

18:13

العيسوي يلتقي وفد من جمعية الحوار الديمقراطي

17:53

خلال لقاء وفد جزائري برئاسة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني في “صناعة عمان”.. الجغبير: ندعو الى تكامل صناعي أردني جزائري على قاعدة رابح / رابح

16:53

بنك ABC يعلن إطلاق برنامج تدريبي عالمي للجيل القادم من المصرفيين الشباب

16:51

FW: إطلاق جائزة جامعة فيلادلفيا للإبداع والريادة – رابط‎

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023