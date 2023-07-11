حنان نصار أول ملاكمة أردنية تحقق ميدالية ذهبية في دورات الألعاب العربية

وطنا اليوم:باتت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، حنان نصار، أول ملاكمة أردنية تحقق الميدالية الذهبية في دورات الألعاب العربية، بعد فوزها في نهائي منافسات وزن تحت 52 كغم الثلاثاء.

وفازت نصار في النهائي على اللاعبة التونسية شذى الجلاصي، ضمن منافسات وزن تحت 52 كغم في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر.

من جهة أخرى، حقق المنتخب الوطني للسيدات للمبارزة، الميدالية البرونزية، في منافسات سلاح السابر (فرق) في هذه الدورة