حقيقة أقرب من الخيال… أورنج تطلق الجيل الخامس رسمياً

وطنا اليوم:تقود أورنج الأردن نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث أطلقت خدمات الجيل الخامس (5G) رسمياً في مناطق عديدة في عمّان وإربد، وذلك استكمالاً لرحلة الشركة في هذا المجال، فقد كانت الأولى في إطلاق التجربة الفعلية للـ 5G في المملكة في 30 تشرين الثاني من العام 2022 وثم الأولى في إطلاق شبكة الـ 5G في عمّان، متيحةً بذلك الفرصة لمشتركيها لتجربة واستكشاف الخدمة الجديدة مجاناً.

وأعلن عن إطلاق أورنج لخدمات 5G الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 تموز في ملتقى الابتكار بقرية أورنج الرقمية في عمّان، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد هناندة، رئيس مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسّام السرحان، سعادة السفير الفرنسي لدى الأردن، السيد أليكسي لو كوور غرانميزون، الشركاء، ممثلي وسائل الإعلام ورئيس مجلس إدارة أورنج الأردن، الدكتور شبيب عمّاري والإدارة التنفيذية للشركة.

وتضمّن المؤتمر جلستين حواريتين، حيث تناولت الجلسة الأولى فهم الجيل الخامس وأهميته للشركة والمملكة، بينما ركّزت الجلسة الثانية على الخدمات والعروض المميزة التي أطلقتها أورنج الأردن وأهم مزايا الجيل الخامس الفريدة مثل السرعة الفائقة، زمن الاستجابة المنخفض والاتصال المعزّز.

وأكدت أورنج الأردن أنها صممت عروض الـ 5Gالقيّمة من حيث السعة والسرعة والابتكار وبأسعار تفضيلية لتناسب كافة المستخدمين مع اختلاف احتياجاتهم وتطلعاتهم، وسط ترقّب كبير لاستخدام هذه التقنية بإمكاناتها المميزة.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وأفريقيا، جيروم هاينك: “إن أورنج الأردن هي الدولة الثانية التي تطلق خدمات 5G في هذه المنطقة، مما يتيح تطوراً هائلاً للبنية التحتية الرئيسية وبالتالي التحوّل الرقمي المتسارع والمدن الذكية والعديد من حالات الاستخدام في الكثير من القطاعات مثل التعليم والصحة والصناعة والترفيه والنقل”.

ويتوّج الإعلان عن إطلاق أورنج 5G رسمياً استكمال البنية التحتية اللازمة لتوفير التقنية الجديدة عبر شبكة أورنج في مواقع عدّة في كل من عمّان وإربد، كمرحلة أولية، في حين تواصل التوسّع لشمول المزيد من المناطق وفق إطار زمني محدد.

وبيّن منصور: “نفتخر بأن نكون في طليعة التقدّم الرقمي في المملكة، وسنقدّم الجيل الخامس بما يتناسب مع بصمتنا كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يساهم في تعزيز التحول الرقمي وثقافة الابتكار بما يخدم التنمية المستدامة ويبقي الجميع على اتصال بكل ما يهمهم، إنّ هذه النقلة النوعية الفريدة ستمكّننا جميعاً من إطلاق العنان لابتكاراتنا واكتشاف الفرص من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وتحسين جودة الحياة”.

وستتوفر خدمات أورنج 5G عبر عروض وحزم مصممة بشكل مدروس لكافة مشتركي الإنترنت الثابت والخلوي سواءً الخطوط المدفوعة مسبقاً أو لاحقاً، لتشمل بذلك الأفراد والمنازل والأعمال، بينما تواصل الشركة التوسع لتشمل المزيد من المناطق ضمن إطار زمني محدد، مع استفادتها من خبرة مجموعة أورنج العالمية الرائدة في هذا المجال.

يأتي إطلاق الجيل الخامس في إطار اتفاقية أورنج الأردن مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في آب 2022 وحصول الشركة على رخصة ترددات الجيل الخامس في شباط من العام 2023، لتصبح بذلك الوحيدة في المملكة التي تمتلك كافة التقنيات عبر شبكاتها المختلفة للوصول إلى الإنترنت سواء الثابت عبر تقنية الفايبر والـADSL، أو المتنقل من خلال شبكاتها للجيل الرابع والرابع المتقدم الذي تنفرد في تقديمه، والآن الجيل الخامس.