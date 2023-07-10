الآلاف يشاركون بجنازة وافد مصري في مادبا

وطنا اليوم:شارك الآلاف في محافظة مادبا عصر أمس الأحد بتشييع جثمان الوافد المصري عادل صدقي بعد أن حالت الظروف من صعوبة نقله إلى ذويه.

وأوعز رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح بإعفاء ذوي المرحوم من كافة الرسوم المترتبة على ذلك، بعد خدمة لاهل مادبا على مدار 40 عاما.

ونقل الرواجيح تعازيه وأبناء مادبا إلى ذوي المرحوم مقدما ارقى مشاعر المواساة متكفلا بكافة الرسوم والمتعلقة بإجراءات الدفن وتأمين باص نقل الموتى لتسهيل عملية الدفن